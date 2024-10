Governo federal condena ataques israelenses no Líbano e pede cessar-fogo

O governo federal divulgou uma nota nesta terça-feira em que criticou Israel pelos ataques terrestres e aéreos contra o Líbano que provocaram, desde o último dia 17, a morte de mais de 1000 pessoas, incluindo dois adolescentes brasileiros e seus pais, assim como milhares de feridos.

No texto, o Brasil defende o respeito à soberania e à integridade territorial do Líbano, e pede ao estado de Israel que interrompa “imediatamente as incursões terrestres e os ataques aéreos a zonas civis densamente povoadas naquele país”.

Em trecho da nota, o governo federal afirma que a embaixada brasileira em Beirute está monitorando a situação dos brasileiros que vivem no Líbano, com quem mantém contato e aos quais pretende prestar assistência.

A nota do governo brasileiro na íntegra

“O governo brasileiro acompanha, com grave preocupação, a realização de operações militares terrestres do exército de Israel no Sul do Líbano, em violação ao direito internacional, à Carta da ONU e a resoluções do Conselho de Segurança. Também deplora a continuidade dos ataques aéreos israelenses a várias regiões do país, que provocaram, desde o passado dia 17, a morte de mais de 1000 pessoas, incluindo 2 adolescentes brasileiros e seus pais, assim como um saldo de milhares de feridos.

Ao reafirmar a defesa do pleno respeito à soberania e à integridade territorial do Líbano, o Brasil insta Israel a interromper imediatamente as incursões terrestres e os ataques aéreos a zonas civis densamente povoadas naquele país.

Continua após a publicidade

O governo brasileiro renova, ainda, apelo a todas as partes envolvidas para que exerçam máxima contenção e para que alcancem, com a máxima urgência, cessar-fogo permanente e abrangente.

Recorda a necessidade de cumprimento da Resolução 1701 (2006) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em particular, o chamado à completa cessação de hostilidades entre Israel e o Hezbollah e ao respeito à Linha Azul, bem como conclama a comunidade internacional para que se valha de todos os instrumentos diplomáticos à disposição a fim de conter o agravamento do conflito.

A Embaixada em Beirute continua a monitorar a situação dos nacionais no Líbano, em contato permanente com os brasileiros no país, aos quais continua a prestar assistência consular emergencial. O Itamaraty e o Ministério da Defesa organizam conjuntamente a realização de voo de repatriação para retirada de brasileiros.

O governo brasileiro reitera o alerta para que todos deixem as áreas conflagradas, sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para os que disponham de recursos para tanto, procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação para voos comerciais.”