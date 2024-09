Governo fará blitz contra atuação abusiva das bets no país

Presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin ouviu, nesta semana, nomes importantes do varejo sobre o desastre social e econômico provocado pelas apostas online no país.

Além de drenar recursos de famílias carentes, muitas beneficiárias do Bolsa Família, o vício em apostas amplia o endividamento dos brasileiros e drena recursos que antes eram direcionados ao consumo das famílias, o que impacta toda a economia do país.

“Como médico, a primeira preocupação é com a saúde das pessoas, esse jogo em celular disponível a todo momento, o vício, é muito preocupante. Além da natureza médica, há a questão econômica. É um volume enorme de recursos das famílias que vai para o jogo e acaba não indo para o consumo”, diz Alckmin.

A ideia do governo é montar uma força-tarefa com diferentes áreas da máquina federal para lidar com o problema, seja realizando campanhas de conscientização na área da saúde mental, seja investigando a atuação do crime organizado na lavagem de dinheiro a partir de sites de aposta.

Continua após a publicidade

“Vamos endurecer a regulamentação e estabelecer restrições ao jogo”, diz Alckmin, citando a proibição de apostas com o cartão de crédito, por exemplo.

Ao analisar a situação dos beneficiários do Bolsa Família, que usam os recursos já insuficientes para jogar, Alckmin diz que o fenômeno das bets é novo nesse grupo e precisa ser estudado. “A gente deve deixar que as famílias tenham liberdade para utilizar os recursos do Bolsa Família. O nosso trabalho deve ser o de conscientizar a sociedade sobre o jogo”, diz Alckmin.