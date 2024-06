Governo do MS já aplicou R$ 10 milhões em multas por incêndios no Pantanal

Com o Pantanal mais uma vez em chamas e uma área duas vezes a área da cidade de São Paulo devastada pelo fogo nos cinco primeiros meses do ano, o Governo do Mato Grosso do Sul já aplicou 10 milhões de reais em 21 autos de infração por incêndios florestais considerados criminosos no bioma em 2024. As informações são da Polícia Militar Ambiental do Estado.

Desde 2020, ano em que cerca de 45.000 km² foram atingidos e quando 11 infrações somaram 24,2 milhões de reais em sanções, o total de multas chegou a 53,8 milhões de reais, decorrentes de 94 autos feitos pelos órgãos de fiscalização sul-mato-grossenses.

Cada autuado tem direito a um processo de ampla defesa previsto no rito legal. Para agilizar as ações, diretor de Licenciamento e Fiscalização do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Luiz Mario Ferreira, anunciou nesta semana um mutirão para levar os casos a julgamento o mais breve possível.