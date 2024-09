Governo de SP “simula” incêndio em estações de trem, metrô e ônibus; veja

O Governo de São Paulo vai lançar nesta terça-feira uma campanha para conscientizar a população sobre os cuidados para evitar incêndios durante períodos de estiagem, exibindo imagens de queimadas em painéis digitais instalados em estações de trens, metrôs e pontos de ônibus.

As cenas simulam um incêndio de grandes proporções e trazem alertas como “os incêndios não precisam chegar até aqui para atingir você” e “não jogue bituca de cigarro nas rodovias”, além da recomendação de não soltar balões, acender fogueiras em áreas de mata e queimar lixo ou mato em terrenos.

As peças publicitárias da campanha “São Paulo Sem Fogo” serão instaladas nos túneis das estações Rebouças, Morumbi, Cidade Jardim e Vila Olímpia da linha-9 da Via Mobilidade e no túnel de transferência entre o trem e o metrô da estação Pinheiros. Os painéis também estarão presentes ao longo de toda a linha-9 na Marginal Pinheiros e em 50 pontos de ônibus da Capital com mensagens da campanha, que foi idealizada pela agência Baila Creative Co.

Alerta para risco elevado de incêndios

A campanha começa em meio a mais um alerta da Defesa Civil do Estado, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, para as altas temperaturas e risco elevado de incêndios até a próxima quinta-feira. O Mapa de Risco de Incêndio indica grau máximo em todas as regiões do estado, exceto no litoral. O clima seco e instável, com a queda da unidade relativa do ar, requer atenção especial em áreas de vegetação.

As temperaturas podem chegar aos 34°C na Região Metropolitana de São Paulo, no período mais quente do dia. Para São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente, as temperaturas devem ficar na faixa dos 39° C, com umidade relativa do ar abaixo dos 20%. Em Franca, Barretos e Ribeiro Preto, os termômetros podem registrar temperaturas máximas de 38°C. Nas regiões de Araraquara e Bauru, temperatura máxima de 37°C.

Com risco elevado para queimadas e previsão de tempo quente e seco, são recomendados cuidados com a saúde, que incluem hidratação constante e proteção do sol. A prática de atividade física ao ar livre deve ser evitada nos horários mais críticos do dia e é recomendado o uso de soro nos olhos e nariz.