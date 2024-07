Governo de SP empresta pinturas de Tarsila do Amaral para mostra na Europa

O governo de São Paulo vai emprestar seis pinturas de Tarsila do Amaral para uma exposição individual da artista modernista na Europa.

A mostra contará com a icônica obra Operários e começará no próximo dia 9 de outubro, no Musée du Luxembourg, em Paris, na França. A partir de 21 de fevereiro do ano que vem, os quadros ficarão expostos no Guggenheim Museum, em Bilbao, na Espanha.

O giro europeu acaba em junho de 2025, quando as obras retornarão ao Brasil.

As pinturas pertencem ao Acervo Artístico-Cultural dos Palácios, departamento da Secretaria da Casa Civil do Estado de São Paulo.

Além de Operários, de 1933, serão emprestadas Estudo de nu (sentado), de 1921, Autorrretrato I, de 1924, Religião Brasileira I, de 1927, Calmaria II, de 1929, e Estratosfera, de 1947.

Veja os seis quadros a seguir:

1/6 Estudo de nu (sentado) (1921) (Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo/Divulgação) 2/6 Autoretrato I (1924) (Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo/Divulgação) 3/6 Religião brasileira I (1927) (Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo/Divulgação) 4/6 Calmaria II (1929) (Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo/Divulgação) 5/6 Operários, 1933 (Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo/Divulgação) 6/6 Estratosfera (1947) (Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

“Tarsila do Amaral é uma das artistas mais representativas da arte moderna brasileira e exposições como essas permitem que um público cada vez maior possa conhecer sua história e suas obras. Ao colaborar com as exposições, o Acervo dos Palácios do Governo de SP reforça a importância democratização do acesso a esse patrimônio”, afirma Rachel Vallego, curadora do Acervo dos Palácios.