Governo Bolsonaro é maior culpado por combustível caro, diz pesquisa

O Instituto FSB Pesquisa perguntou aos entrevistados sobre a crise dos preços dos combustíveis. Questionados sobre quem seria o culpado pela escalada de preços, 29% apontaram o governo de Jair Bolsonaro.

A política de preços da Petrobras foi citada por 22%. Já governadores e os impostos estaduais foram citados por 21%. A guerra na Ucrânia foi citada por 18%. 5% consideraram que todos são responsáveis pelo combustível mais caro.

O Instituto FSB ouviu 2.000 pessoas das 17h do dia 18 às 15h do dia 20, e a pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09630/2022.