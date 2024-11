Governo aprova concessão de rodovia federal em Rondônia pela 1ª vez

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pela primeira vez na história, o governo aprova uma concessão de rodovia federal no estado de Rondônia. A proposta de transferência da BR-364 para a iniciativa privada foi aprovada nesta quinta-feira, durante reunião da diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

De acordo com o Ministério dos Transportes, será concedido um trecho de 721,07 quilômetros da BR-364, entre a capital do estado, Porto Velho, e o município de Vilhena, na divisa com o Mato Grosso, em que se prevê 10,226 bilhões de reais de investimento, ao longo de 30 anos, para ampliação da capacidade e elevação dos níveis de serviços prestados.

O trecho concedido faz a ligação entre o oeste de Mato Grosso e os estados de Rondônia e Acre, o que, segundo o governo, facilita a distribuição de produtos no Norte do país e a exportação pelos portos da região.

“É a primeira concessão no estado de Rondônia, uma rota muito importante para o agronegócio. Esse projeto será o nosso décimo segundo leilão, que ocorrerá em fevereiro de 2025”, disse a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse.

A disputa pelo trecho será na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), e está prevista para 27 de fevereiro de 2025, às 14h. O ministério informou que vencerá o leilão quem oferecer o maior desconto sobre a tarifa básica de pedágio.