Governo aciona Google e Apple por mais segurança em e-mails

O Ministério da Justiça solicitou, nesta semana, que as big techs Google e Apple aumentem os padrões de segurança dos usuários no acesso aos aplicativos de e-mails instalados em telefones móveis.

A iniciativa integra o conjunto de ações do programa Celular Seguro, ferramenta de combate ao roubo e furto de aparelhos. O pedido partiu do secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto.

“Um dos focos do ministério é a proteção do cidadão que tem no telefone móvel uma extensão de sua vida particular, financeira e social. Hoje, a primeira ação de um assaltante após o roubo é tentar encaminhar ao e-mail da vítima um link de recuperação das senhas dos aplicativos bancários”, diz Almeida Neto.