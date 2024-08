Governadores do Sul e Sudeste se reúnem nesta quinta no ES

Os governadores do Sul e do Sudeste começam nesta quinta mais um encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O encontro vai ocorrer no Espírito Santo e terá a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que irá apresentar aos mandatários a PEC da segurança pública.

Segundo o governador Renato Casagrande, anfitrião da reunião que termina no próximo sábado, os governadores também vão discutir políticas públicas de enfrentamento a mudanças climáticas, questões de interesse dos estados na discussão da regulamentação da reforma tributária e a dívida dos estados com a União.