Governador do Piauí é eleito o novo presidente do Consórcio Nordeste

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), acaba de ser eleito por unanimidade o novo presidente do Consórcio Nordeste, autarquia criada em 2019 para ser o instrumento jurídico, político e econômico de integração dos nove estados da região.

Ele vai substituir a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), e tomará posse em janeiro para ocupar o posto durante todo o ano que vem.

Em discurso após a eleição, Fonteles afirmou que a entidade é “extremamente útil para defender os interesses da região e para o compartilhamento de boas práticas”. “Por isso, no decorrer deste ano de 2025, vamos conversar e dialogar com os governadores para que a nossa voz seja a voz de todo o Nordeste. Na nossa primeira reunião do ano que vem, nós iremos eleger comissões e os temas que irão nortear os nossos trabalhos”, declarou.

A eleição ocorreu em Natal, durante assembleia dos membros do grupo, que também contou com a participação do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, dos diretores do banco Tereza Campello e José Luis Gordon, e do gerente da ApexBrasil no Nordeste, Sergio Ferreira.

