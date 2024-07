Governador do Pará vai receber secretária do Tesouro dos EUA em Belém

Anfitrião da COP30, o governador Helder Barbalho vai receber a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, em Belém, no próximo sábado.

A dona da chave do cofre americano irá ao Pará depois de participar de uma reunião ministerial do G20, no Rio, comandada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em fevereiro, Janet esteve em São Paulo para outro encontro do grupo.

A visita a Belém ocorrerá a convite do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o brasileiro Ilan Goldfajn, que vai comemorar um ano do programa Amazônia Sempre. A programação pode incluir um visita à Ilha do Combu, destino turístico da capital paraense.

O BID já investiu 4,2 bilhões de dólares nos oito países da Região Amazônica em 199 projetos, sendo 81 no Brasil, que totalizaram 12 bilhões de reais.