Governador de SC reforça ‘compromisso com a democracia’

Governador de Santa Catarina e candidato à reeleição, Carlos Moisés foi um dos 22 mandatários estaduais que marcaram presença na posse de Alexandre de Moraes no TSE. Apesar de todo o constrangimento de Jair Bolsonaro no evento, o governador gostou do que viu.

“Nosso compromisso com a democracia passa pelo respeito a instituições como o TSE. Somos defensores do sistema democrático e confiamos no trabalho importante deste tribunal nesta e em todas as eleições que conduziu”, diz Moisés.