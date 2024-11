Golpistas tinham plano para tirar Bolsonaro do país, diz PF

A investigação da PF sobre uma trama para viabilizar um golpe de Estado que impedisse a posse de Lula e mantivesse Jair Bolsonaro no poder identificou um plano para “extrair” o ex-presidente do país “caso seu ataque ao poder Judiciário e ao regime democrático sofresse algum revés que colocasse sua liberdade em risco”.

No relatório que reúne todas as acusações contra os 37 investigados, divulgado pelo STF nesta terça, a Polícia Federal traça uma ligação entre a existência do plano e o discurso de Bolsonaro no feriado de 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista.

“Não queremos ruptura, não queremos brigar com Poder algum, mas não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade”, afirmou o então presidente naquela ocasião.

Segundo o relatório da PF, os investigados planejaram o cenário de enfrentamento de Bolsonaro com o Poder Judiciário, que levaria a uma ruptura institucional.