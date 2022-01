Gleisi considera ‘difícil’ PT liderar candidatura no Rio — bom para Freixo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No que depender da direção nacional do PT, o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) terá o caminho livre para disputar o Palácio Guanabara.

A presidente Gleisi Hoffmann avalia como “difícil” a possibilidade de que o partido lance um candidato próprio no estado — a configuração, que dessa maneira garantiria o apoio ao pessebista, é parte da costura mais ampla de apoios entre PSB e PT, que ainda negociam a federação dos partidos de esquerda e centro-esquerda nas eleições.

Freixo, que espera o apoio de Lula ao governo, tem dito que sua candidatura “amplia o PT” e que o possível candidato petista no estado, André Ceciliano — presidente da Assembleia Legislativa — mal e mal pontua nas pesquisas.

As declarações irritaram o presidente estadual da sigla, Washington Quaquá, que, além de recomendar a Freixo “calma, humildade e canja de galinha”, defendeu que quem tem que dizer que o PT “apoia A ou B” é a direção nacional do partido. Bem, parece que agora foi resolvido.