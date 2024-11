Gilmar Mendes vai receber título de cidadão honorário de Brasília

O ministro Gilmar Mendes, do STF, vai receber o título de Cidadão Honorário de Brasília na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A cerimônia de entrega será em 2 de dezembro, às 10h.

O anúncio foi feito pelo deputado distrital Ricardo Vale (PT), vice-presidente da Casa.

Segundo o petista, a concessão do título de cidadão honorário de Brasília se deve à contribuição do ministro “ao país e à capital federal, reforçando seu compromisso com a justiça e o desenvolvimento do Brasil”.

Gilmar Mendes nasceu em Diamantino, em Mato Grosso, em 30 de dezembro de 1955.