Gilmar Mendes assina livro em homenagem a Bruno Dantas

Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes assina, como coordenador, a obra O novo perfil do controle difuso de constitucionalidade, em parceria com a ministra Isabel Galotti, do STJ, e Teresa Arruda Alvim.

A obra reúne estudos em homenagem ao trabalho acadêmico do presidente do TCU, Bruno Dantas, que também é professor, nos “20 anos da repercussão geral”.

O livro tem prefácio de José Sarney e será lançado no Salão Nobre do TCU no próximo dia 4 de dezembro, quando Dantas se despede do comando do tribunal.