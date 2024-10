Gayer usou cota em aluguel de imóvel para escola de inglês e loja, diz PF

A Polícia Federal (PF) afirma que o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) vinha usando o imóvel em que funciona seu gabinete em Goiânia, alugado com dinheiro da cota parlamentar, para as atividades da escola de inglês Gustavo Gayer Language Institute e da loja de roupas Desfazueli.

Os investigadores também identificaram, em trocas de mensagens no celular apreendido com um auxiliar de Gayer, que o deputado empregava seus secretários parlamentares, remunerados com recursos públicos, no cumprimento de demandas das empresas privadas.

“Verifica-se que a atividade privada capitaneada pelo congressista internaliza a integralidade dos bônus e somente parcialmente os ônus”, diz a PF.