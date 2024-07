Garimpo ilegal em terra indígena Yanomami caiu 75% no primeiro semestre

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O número de alertas de garimpo ilegal em terra indígena Yanomami, em Roraima, caiu de 219,6 hectares para 53,6 hectares, na comparação entre os períodos de janeiro a junho de e 2024 e do ano passado, o que representa uma redução de 75%. Em 2022, os alertas foram de 814,8 hectares com atividades garimpeiras.

Em quatro meses da operação Catrimani II, a força-tarefa do governo federal tirou de circulação 35 embarcações, 16 aeronaves, 172 acampamentos, 477 motores, 71.000 litros de combustível e 643 metros quadrados de madeira, que estavam com os criminosos.

A operação, do Ministério da Defesa em articulação com a Casa de Governo em Roraima, também fiscalizou 440 aeronaves e prestou 1.368 atendimentos médicos. Para a operação, 400 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica atuam no combate ao garimpo ilegal.