Fux vai receber Arthur Lira e líderes da Câmara no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento.

Depois de receber Rodrigo Pacheco e líderes do Senado para uma conversa de aproximação entre os poderes, o chefe do STF, ministro Luiz Fux, vai realizar novo encontro nesta quarta para conversar com lideranças da Câmara.

Além do presidente da Casa, Arthur Lira, devem participar do encontro 13 parlamentares de diferentes partidos da base governista e da oposição.

Como mostrou o Radar no início do mês, Fux tem buscado aproximar o Supremo dos demais poderes para evitar crise e ataques que fragilizem as instituições em pleno ano eleitoral.