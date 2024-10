Fundo do Turismo vai financiar empreendimentos afetados por queimadas

Em meio às queimadas que assolam boa parte do Brasil, o Ministério do Turismo vai disponibilizar recursos do bilionário Fundo Geral do Turismo, o Fungetur, para o financiamento de empreendimentos turísticos atingidos de alguma forma pelos incêndios florestais, diretamente ou pela interrupção na frequência de viajantes ao local afetado pela fumaça que se espalhou pelo país.

A iniciativa foi revelada nesta sexta pelo ministro Celso Sabino em Belém, onde ele comanda deste esta quinta-feira uma reunião do G20 sobre o setor, que conta com 44 delegações. A equipe da pasta ainda está fazendo um levantamento para saber o valor que será destinado e a portaria deverá ser publicada nos próximos dias.

O Fungetur é vinculado ao ministério e já destinou 200 milhões de reais em linha de crédito para empreendedores turísticos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O fundo também disponibilizou 100 milhões de reais ao setor para a preparação da COP30, que acontecerá na capital paraense no ano que vem.

O financiamento com recursos do fundo é destinado a prestadores de serviços turísticos e empresas inscritas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) do Ministério do Turismo.