Fundação do PT manifesta solidariedade ao povo cubano por apagão no país

Centro de formação política do PT, a Fundação Perseu Abramo divulgou nesta quinta-feira uma nota de solidariedade ao povo cubano por conta do apagão que afeta o fornecimento de energia elétrica no país há uma semana. O texto foi publicado após consulta e em acordo com a Secretaria de Relações Internacionais do partido e credita a situação ao bloqueio imposto há décadas pelos Estados Unidos.

“Nos últimos dias, os meios de comunicação têm divulgado que a República de Cuba está sem energia elétrica. Isto é um fato. Mas nem sempre se explica o motivo de fundo da falta de energia elétrica. Este motivo é o bloqueio imposto pelos Estados Unidos. É o bloqueio, agravado nos últimos anos, que explica a gravidade dos problemas de manutenção e de fornecimento de combustível”, diz o texto.

A nota da fundação afirma ainda que o bloqueio causa “estes e outros sofrimentos à população cubana”, com o objetivo declarado de tentar provocar uma ‘mudança de regime’, ou seja, jogar o povo cubano contra o governo”. E defende que é preciso denunciar e exigir o fim o bloqueio, mas também “solidariedade, que ajude Cuba a conseguir, imediatamente, combustível, alimentos e divisas”.

“É preciso que todos os setores democráticos e progressistas do Brasil, que todos os governos latino-americanos e caribenhos, que os países envolvidos nos Brics se engajem nesta campanha de solidariedade”, concluiu o comunicado, assinado pela diretoria da Perseu Abramo.