Funcionários públicos de Alagoas visitam espaços de inovação de Singapura

Uma delegação que reúne o diretor-presidente do Centro de Liderança Pública (CLP), Tadeu Barros, e representantes do governo de Alagoas vai chegar a Singapura no próximo domingo para uma série de visitas a agências de fomento, plataformas de inovação estatal, parques tecnológicos e aceleradoras.

O objetivo da missão internacional é conectar funcionários públicos brasileiros com um dos mais bem-sucedidos ambientes de inovação da Ásia e do mundo.

Ao longo da programação, que se estende até 19 de outubro, a comitiva vai conhecer políticas públicas de impacto em áreas como infraestrutura, educação, pesquisa e desenvolvimento e políticas governamentais que promovem a inovação e o empreendedorismo.