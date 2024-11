Frente Parlamentar da Educação busca inspiração em políticas do Uruguai

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Frente Parlamentar da Educação no Congresso Nacional está em missão no Uruguai para conhecer iniciativas como o uso de tecnologia nas escolas e modelos de ensino em tempo integral.

Organizada em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o governo do país vizinho, a viagem visa buscar soluções para fortalecer e modernizar a educação brasileira.

Um dos projetos uruguaios que os brasileiros querem conhecer é o Plano Ceibal, que considera a tecnologia um pilar essencial para o desempenho educacional.

“Em 2025, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) incluirá a avaliação de competências digitais, ampliando os desafios para o Brasil. A falta de políticas estruturadas para desenvolver essas competências pode aumentar a defasagem dos estudantes brasileiros em relação aos de outros países”, afirma o deputado Rafael Brito (MDB-AL), presidente da frente parlamentar.

A comitiva também vai conhecer modelos de parcerias público-privadas (PPPs). O BID apoia a construção e manutenção de escolas no Uruguai, com dois projetos financiados no país.

A missão começou nesta quinta-feira e vai até esta sexta. Além de Brito, participam a senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil-TO), a deputada Socorro Neri (PP-AC) e o deputado Professor Reginaldo Veras (PV-DF).