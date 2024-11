Forças Armadas iniciam alistamento militar feminino em janeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A partir de janeiro, as mulheres que completam 18 anos em 2025 poderão, pela primeira vez, se alistar nas Forças Armadas. O período de alistamento vai até 30 de junho do próximo ano.

Pioneira no país, a iniciativa foi anunciada em agosto pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro. Atualmente, as mulheres já integram a carreira militar em áreas de saúde e de ensino, por exemplo. Mas, pela primeira vez, poderão voluntariamente ingressar no Serviço Militar como soldado, nas mesmas condições (direitos e deveres) dos homens.

Inicialmente, serão 1.500 vagas em 29 municípios do Distrito Federal e de 13 estados (Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catariana e São Paulo).

Hoje, cerca de 80.000 homens ingressam, anualmente, no Serviço Militar, de forma obrigatória. O Ministério da Defesa espera que, progressivamente, o ingresso de mulheres no Serviço Militar atinja 20%.