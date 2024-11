Força Aérea já repatriou 2.500 brasileiros no Líbano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Operação Raízes do Cedro, criada para repatriar brasileiros que moram no Líbano, chegou recentemente ao seu 12º voo.

A aeronave da FAB pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, nesta semana, com 204 passageiros resgatados da região de conflito no Oriente Médio, incluindo três crianças de colo. Também vieram quatro animais de estimação.

Desde o início da operação, em 5 de outubro, a Raízes do Cedro já retirou do Líbano 2.513 pessoas e 33 pets. É a maior operação de repatriação e resgate de brasileiros e familiares de uma zona de conflito da história do país.