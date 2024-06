Foragido, Eurípedes Júnior é incluído na difusão vermelha da Interpol

Giro VEJA - quinta, 13 de junho

Juscelino na mira por corrupção e promessa de ajustes nos gastos federais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, “tem o direito de provar que é inocente” após ser indiciado pela Polícia Federal. Ao chegar a Genebra, na Suíça, nesta quinta-feira, o petista afirmou que ainda deve conversar com o auxiliar sobre o assunto para tomar uma decisão. O indiciamento de Juscelino, o impasse para as medidas compensatórias para a desoneração da folha e o lançamento da pré-candidatura do apresentador Datena pelo PSDB são destaques do Giro VEJA.