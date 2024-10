Fora do encontro dos Brics, Lula deve conversar com Putin nesta terça

Passado o susto do acidente doméstico que sofreu no fim de semana, o presidente Lula vai telefonar para Vladimir Putin nesta terça-feira para conversar com o líder russo sobre sua ausência na cúpula dos Brics que acontece nesta semana em Kazan.

Lula foi obrigado a cancelar a viagem por causa de orientações médicas. O petista caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a região da nuca. Apesar do acidente, o presidente realizou atividades com ministros nesta segunda.

O cúpula dos Brics vai discutir a criação de uma categoria de países parceiros que pode incluir até 30 nações, tema que deve provocar discussões, já que o governo brasileiro sinalizou que não deve ser favorável ao ingresso da Venezuela de Nicolás Maduro, por exemplo.

Entre os cerca de 30 países que desejam ingressar no novo grupo estão Venezuela, Nicarágua, Bolívia, Cuba, Turquia, Nigéria, Marrocos e Argélia.