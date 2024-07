Flávio Bolsonaro minimiza áudio do pai discutindo investigação contra ele

Após o ministro Alexandre de Moraes determinar a divulgação do áudio em que Jair Bolsonaro discute a investigação contra Flávio Bolsonaro pelo caso das “rachadinhas” na Alerj com Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e duas advogadas do filho 01 do então presidente, em agosto de 2020, o senador divulgou há pouco uma nota minimizando o teor da gravação.

“Mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra apenas minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com objetivo de prejudicar a mim e a minha família”, afirmou Flávio.

“A partir dessas suspeitas, tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não ‘tem jeitinho’ e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E assim foi feito. É importante destacar que até hoje não obtive resposta da justiça quanto ao grupo que acessou meus dados sigilosos ilegalmente”, concluiu.