Filme vai narrar as histórias do cantor Belchior no RS

O governo autorizou recentemente o aporte de 5,1 milhões na produção do longa A paixão de Belchior, filme de Carlos Peralta e direção de Henrique de Freitas Lima que narrará as histórias do famoso cantor no período em que viveu anônimo em Guaíba, no Rio Grande do Sul.

“Em 2007, o cantor e compositor cearense Belchior abandona família, bens e uma respeitada carreira musical para iniciar uma peregrinação sem rumo certo ao lado da companheira, a misteriosa Edna. Causa rebuliço na imprensa, que passa a seguir o seu encalço, e comoção nos fãs, que lançam nas redes sociais a campanha ‘Volta, Belchior!’. Mas Belchior, em vez de voltar, afasta-se cada vez mais dos holofotes, aumentando a curiosidade sobre sua jornada pessoal. O filme A paixão de Belchior cobre um recorte de cinco meses em que foram hóspedes do casal Jorge e Luísa Cabral em Guaíba, RS”, diz o projeto da obra.

Além de Peralta e Lima, o filme da Guarujá Produções e Cinematográfica Pampeana tem o diretor assistente Claudinho Pereira e a produtora associada Suzana Costa.