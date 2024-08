Filha de Maurício de Sousa e inspiração para “Mônica” lança biografia

A mulher que inspirou uma das personagens mais conhecidas do Brasil lançará sua primeira biografia. Filha do cartunista Maurício de Sousa, Mônica Spada e Sousa serviu de modelo para a idealização do desenho que leva seu nome.

A publicação da obra está prevista para o próximo dia 23. Em “Mônica: a mulher à frente da personagem”, que chegará às livrarias pela Editora Record, a executiva abre o coração e compartilha suas memórias desde a infância, a descoberta da personagem que levava seu nome e a relação singular com a fama do pai, Mauricio de Sousa.

Na obra, Mônica revela como a força e determinação, características marcantes da menina do vestido vermelho, também moldaram sua vida como mulher, mãe, avó e a executiva à frente da área comercial da Mauricio de Sousa Produções.

Executiva, Mônica incluiu no texto o entrelaçamento entre sua vida pessoal e seu caminho no mundo corporativo. A narrativa acompanha sua ascensão de vendedora a gerente de produtos, culminando na conquista da liderança como diretora executiva, revelando os desafios e as estratégias que a impulsionaram ao sucesso.

Além, é claro, de falar de sua relação familiar e do pai Mauricio, o livro aborda o empenho de Mônica Sousa no empoderamento feminino, tendo criado o projeto Donas da Rua, com o apoio da ONU Mulheres, por exemplo.