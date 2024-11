Fiemg apresentará na COP29 estudo sobre áreas preservadas pela mineração

O gerente de Meio Ambiente e Relações Institucionais da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Thiago Cavalcanti, apresentará, nesta terça-feira, durante a 29ª edição da conferência do clima da ONU (COP29), um estudo sobre a contribuição do setor mineral para o desenvolvimento sustentável de Minas, com destaque para as áreas preservadas pelas indústrias do segmento. Segundo a instituição, 35% do território mineiro está preservado, sendo o estado com a maior área protegida fora da Amazônia.

Além disso, a Fiemg apontará que esse índice chega a 53,28% em relação às terras das próprias mineradoras. A cada hectare de área minerada, oito são preservados, conforme o mapeamento.

“Os municípios com a presença de mineradoras têm PIB per capita e índices municipais de desenvolvimento superiores aos que não possuem essa atividade”, apontou Thiago.

A FIEMG também buscará mostrar aos líderes mundiais presentes no evento o potencial do Brasil em alcançar uma matriz elétrica 100% renovável e zerar o uso de fontes não renováveis até 2035.

A COP29 teve início nesta segunda-feira, no Azerbaijão, e acontece até o dia 22 de novembro.