Festival de Literatura do Club Paulistano vai expor mais de 2 mil livros

A oitava edição do Festival de Literatura do Club Athletico Paulistano, que acontece nos próximos dias 17 e 18 em São Paulo, vai disponibilizar mais de 2.000 livros de todos os gêneros literários e para todas as idades, com entrada gratuita.

Além da exposição de títulos de cerca de 50 editoras e livrarias, o evento terá uma conversa com as escritoras premiadas Tatiana Salem Levy e Socorro Acioli, com sessão de autógrafos, além de espetáculos musicais e oficinas criativas para crianças e adultos. A programação completa do Flicap está disponível no site do clube.

A curadoria do festival é de André Sturm, ex-secretário municipal da Cultura de São Paulo e ex-diretor do Museu da Imagem e do Som de São Paulo.