Festival de cinema em SP terá obra e debate sobre sistema prisional

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo terá como uma das atrações o documentário “Liberta!”, uma produção que aborda a literatura, poesia e a arte como transformação social dentro do sistema prisional.

Com direção e roteiro de Débora Gobitta, a obra será seguida do debate “Reimaginando Futuros: A Transformação pela Literatura no Sistema Prisional”. A discussão terá a participação da diretora, slammer, escritora e sobrevivente do sistema carcerário Gih Trajano, do jornalista e pesquisador da USP, Bruno Paes Manso, do assessor especial do Ministério da Justiça, Marcelo Pimentel, e da advogada, presidente do Instituto Humanitas360, e membro titular do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Patrícia Villela Marino.

“‘Liberta!’ nos convida a fazer uma reflexão sobre o sistema prisional brasileiro a partir de histórias que revelam o poder da palavra na construção da vida após o cárcere”, afirmou Patrícia.

A exibição do filme e o debate serão realizados na Sala Grande Otelo da Cinemateca Brasileira, às 19h30 do dia 24 de outubro.