Festivais vão celebrar grandes encontros musicais em outubro no Rio

No mês de outubro, quando se comemora o Dia da Música Popular Brasileira, dois grandes festivais vão reunir, na Marina da Glória, zona sul do Rio, 30 artistas nacionais em shows e encontros musicais inéditos.

Nos dias 12 e 13 do próximo mês, acontece o Rio Jazz Fest, uma conexão entre o Jazz e a MPB, com apresentações de duplas para lá de inusitadas como Barão Vermelho e Angela Ro Ro, Chico César e Zeca Baleiro, Toni Garrido e Zezé Mota, Marcelo D2 e Marcos Valle, Pepeu Gomes e Sandra Sá, além de shows de Alceu Valença, Lenine, Paulinho Moska e Martnália.

Na sequência, entre os dias 18 e 20, Titãs, Ira, Biquini Cavadão, Samuel Rosa, Nando Reis, Alcione, Simone, Diogo Nogueira, entre outras atrações, participam do Clássicos do Brasil, evento que chega à segunda edição com grandes nomes do rock, pop e samba destacando a pluralidade da música nacional.

Produzidos pela Peck, os festivais pretendem mostrar como os universos musicais se complementam.

“Nosso objetivo é celebrar a liberdade criativa e a fusão de estilos, trazendo ao público uma experiência única que honra tanto o legado do jazz quanto a riqueza da MPB”, diz Péricles Mecenas, CEO da Peck.