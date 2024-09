Fávaro defende preservação da floresta em evento do agronegócio

Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro esteve presente, nesta segunda-feira, em uma conferência sobre investimentos em agricultura na sede da empresa global UBS, em São Paulo. Na ocasião, o ministro disse que preservar as florestas é uma questão de sobrevivência e que a produção agropecuária e a sustentabilidade não estão em lados opostos.

As declarações foram feitas durante o painel “Abastecendo o Futuro: o papel do agronegócio na aviação sustentável”, apresentado por Fávaro e com participação de Erasmo Carlos Battistella, CEO e Presidente da Be8 e Gilberto Peralta, CEO da Airbus. Na mesma oportunidade, o ministro afirmou que o Brasil concilia a produção de alimentos com a energia limpa.

“O Brasil é o país da energia limpa, que vem do agro, não concorrendo com a produção de alimentos, mas complementando”, disse ele

Na mesma esteira, Battistella destacou a tendência de o país se firmar como o país do SAF, um combustível sustentável de aviação produzido a partir de recursos renováveis, como biomassa e gordura animal.

O painel também contou com a audiência do head de wealth management na América Latina do UBS, Marcello Chilov, do secretário de Política Agrícola do Mapa, Guilherme Campos, e o superintendente interino do Mapa em São Paulo, Fabio Paarmann.