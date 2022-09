Exército realiza exercício com militares de 11 países no Paraná

O Comando Militar do Sul sedia, nesta semana, um dos maiores Exercícios Militares do ano no Brasil. O Exercício Paraná começa nesta segunda e segue até sexta no Quartel General da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, em Cascavel, no Paraná.

O exercício envolverá 11 países. Além do Brasil, participarão militares da Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Nicarágua, Paraguai e Uruguai.

“Oficiais de Estado-Maior destas nações amigas traçarão estratégias para pôr em prática uma grande ação de ajuda humanitária a um país fictício e hipoteticamente localizado na América do Sul. Os militares dos 11 países traçarão estratégias conjuntas para atender a uma crise humanitária na região. O exercício servirá de preparação para outro que ocorrerá em 2023, consolidando o Brasil como uma referência mundial em missões de ajuda humanitária”, diz o Exército.