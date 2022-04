Exército nega que tenha comprado 60 próteses penianas; número é menor

O Exército informou nesta terça-feira que o número de próteses penianas compradas pela instituição não chega a 60, como o anunciado durante o dia por parlamentares com acesso aos gastos da caserna. Segundo o Centro de Comunicação Social do Exército, foram compradas apenas três próteses no ano passado.

“O Exército esclarece que foram adquiridas apenas três próteses penianas pelo Exército Brasileiro, em 2021, para cirurgias de usuários do Fundo de Saúde do Exército e não 60, conforme foi divulgado por alguns veículos de imprensa”, diz a instituição.

Segundo o Exército, os processos de licitação atenderam a todas as exigências legais vigentes e seguiram recomendações médicas. “Informamos que o Sistema de Saúde do Exército, que atende cerca de 700.000 pessoas, tem como receita recursos do Fundo de Saúde do Exército, composto por contribuição mensal de todos os beneficiários do Sistema e da coparticipação para o pagamento dos procedimentos realizados”, diz o Exército.

A instituição afirma ainda que “é atribuição do Sistema de Saúde do Exército atender a pacientes do sexo masculino vítimas de diversos tipos de enfermidades que possam requerer a cirurgia para implantação da prótese citada”.