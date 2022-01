Exército gasta com estojo de manicure, caixas de vinho e troféus

O comandante do Exército, general Paulo Sérgio, vai gastar 580.000 reais na compra de brindes exóticos para presentar quem passa pelo gabinete.

A lista inclui 50 “kit manicure” com nove peças e estojo de couro sintético preto, com parte interna de veludo, ao preço total de 2.744 reais.

Entre os presentes mais caros estão caixas de chá em madeira laqueada, que sairão por 600 reais cada. A compra poderá chegar a dez caixas, a 6.000 reais.

O comandante encomendou estojos com taças de vinho e compartimento para garrafa de 750 ml. O brinde mais caro entre todos será um troféu estandarte do Comandante do Exército, que custará 710 reais cada um. A compra inclui até 20 destes troféus, por 14.200 reais.

A lista de brindes inclui ainda medalhas, bolsas, mouses e conjuntos de xícaras. O Exército diz no edital que trata-se de “material de apoio e divulgação institucional, para atender necessidades do Gabinete do Comandante do Exército”.