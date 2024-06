EXCLUSIVO: Governo investiga morte no Jaburu e tiro no Palácio da Alvorada

O governo lida em sigilo com dois episódios extremamente delicados ocorridos na segurança dos palácios de Lula e Geraldo Alckmin em Brasília. Num intervalo de semanas — entre este mês e o mês passado —, dois militares do Exército usaram as próprias armas para tentar suicídio, segundo fontes do Planalto.

Há alguns dias, um militar que atuava dentro do Palácio do Alvorada tentou tirar a própria vida após ter sido deixado pela mulher. Felizmente, o tiro no peito não foi fatal. No caso do outro militar da guarda interna do Palácio do Jaburu, ocorrido no mês passado, a tragédia acabou consumada.

O Exército abriu investigações sobre os dois casos e agora a segurança de Lula e Alckmin passará por mudanças. Militares mais experientes serão escalados para a guarda presidencial, que terá um cuidado maior com a questão psicológica dos soldados em atividade nos palácios.

Em tempo, o Exército tem toda uma estrutura para lidar com esses casos de suicídio na instituição. “Há muito casos no Exército. É uma epidemia mundial”, diz um general.