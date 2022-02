Ex-senador do PT vira alvo de inquérito no MPF de São Paulo

O ex-senador petista Walter Pinheiro é alvo de inquérito do MPF em SP por improbidade administrativa ao lado de um ex-diretor do antigo laboratório Hypermarcas, atual Hypera Pharma, Nelson José dos Santos.

O caso, segundo o MPF paulista, estava no “34º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social desta Procuradoria da República no Estado de São Paulo” e apurava “eventual prática de atos de improbidade administrativa envolvendo o então senador do PT Walter Pinheiro e o ex-diretor de Relações Institucionais da Hypermarcas (atual Hypera Pharma) Nelson José dos Santos”.