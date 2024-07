Ex-secretário de Doria assume diretoria de federação de saúde em SP

O infectologista do Instituto Emílio Ribas e médico do Hospital Israelita Albert Einstein, Jean Gorinchteyn, é o novo diretor-técnico da Federação dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo.

“Quero que, junto aos demais sindicatos, possamos buscar novos espaços representativos no cenário nacional para a saúde privada paulista e lutar pela melhoria efetiva do atendimento médico-hospitalar à população”, disse.

A atuação política faz parte do currículo do médico. Ele foi secretário estadual de Saúde durante a gestão de João Doria no governo de São Paulo. No ano passado, chegou a participar de grupos temáticos da pré-campanha de Guilherme Boulos à Prefeitura.

Gorinchteyn era cotado para ser o responsável pelo plano de governo do psolista na área de saúde. Judeu, o médico saiu do grupo ao não compactuar com a posição do deputado sobre o ataque terrorista do Hamas contra Israel.