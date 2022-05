Ex-MST, Zé Rainha ocupa área ao lado de unidade do Exército em Brasília

Liderada por José Rainha Júnior, o ex-líder do MST, a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade tornou-se vizinha do Exército em Brasília. O movimento ocupou uma grande área pública ao lado do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, numa área próxima ao Plano Piloto.

A presença do acampamento, claro, tem tirado a paz dos militares, mas não há nada que a caserna consiga fazer. O assunto é responsabilidade do governo do DF, que já realizou uma operação de reintegração de posse sem sucesso.