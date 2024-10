Ex-ministro é novo presidente do Conselho do Instituto Humanitas360

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O diplomata e ex-ministro da Fazenda durante o governo Itamar Franco, Rubens Ricúpero, se tornou o mais novo presidente do Conselho do Instituto Humanitas360. Fundado em 2015 pela advogada Patrícia Villela Marino, a organização tem o objetivo de mitigar a violência e melhorar a qualidade de vida da população na América Latina.

Para Ricúpero, o Brasil enfrenta desafios sensíveis, em particular na área da segurança pública, o que tem provocado a rediscussão da Lei de Drogas nos três Poderes e também na sociedade, temas que, segundo ele, são amplamente trabalhados pelo Instituto.

“Desde sua criação, o Instituto tem se dedicado a construir uma sociedade mais justa e igualitária, com foco na redução da violência, na defesa dos direitos humanos e na promoção da cidadania ativa, indo ao encontro das populações vulneráveis. Valores que reforçam meu compromisso de toda uma vida por mudanças sociais positivas”, disse o diplomata.

A primeira reunião do board com o novo presidente do Conselho será na próxima segunda-feira, em Palo Alto, na Califórnia.