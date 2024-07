Ex-ministra do Meio Ambiente de Dilma se junta ao comando do grupo Lide

A ex-ministra do Meio Ambiente de Dilma Rousseff e atual copresidente do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU, Izabella Teixeira, vai assumir na próxima quinta-feira o comando compartilhado do Lide. Além do cargo nas Nações Unidas, a bióloga também é membro do conselho de administração do BNDES,

Ela passa a integrar também o conselho consultivo da organização, junto com Luiz Fernando Furlan (ex-ministro de Desenvolvimento), Henrique Meirelles (ex-ministro da Fazenda), Celso Lafer (ex-ministro de Relações Internacionais) e João Doria, fundador do grupo.

Para Furlan, que passa a compartilhar o comando do Lide com Izabella Teixeira, a chegada da ex-ministra de Estado do Meio Ambiente ao conselho consultivo do grupo reafirma a premência da pauta sobre o desenvolvimento sustentável.

“Levamos debates propositivos sobre a ‘era do clima’ a mais de dez países. Izabella esteve conosco em muitos destes eventos, e pode reafirmar o seu conhecimento ao dialogar sobre entraves e propor soluções”, afirma o empresário.