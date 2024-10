Ex-ministra da Agricultura denuncia avanço do crime organizado na Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-ministra da Agricultura, Kátia Abreu denuncia a ocupação ilegal de terras na Amazônia e o avanço do crime organizado na região. Em entrevista ao EsferaCast, o videocast da Esfera Brasil, a ex-senadora e CEO da BRZ Consulting critica o Estado brasileiro por não combater o crime na floresta.

“Nós temos hoje mecanismos de satélite muito precisos para saber o dia que você entrou e a condição que você começou a usar essa terra. Eu não vejo dificuldade em identificar quem são os verdadeiros ocupantes dessas terras e aqueles que estão lá para fazer baderna. Então, eu acho que o Estado brasileiro, ao longo de décadas, é ausente neste item e isso está provocando, inclusive, a entrada do PCC na floresta”, diz a ex-senadora. “Hoje o PCC está vivendo em um grande condomínio de luxo cheio de floresta em volta, um condomínio de luxo verde”, conclui Kátia.

A entrevista de Kátia Abreu vai ao ar nesta quarta e inaugura uma nova fase do EsferaCast. A partir de agora, o programa terá um episódio por semana, com até 12 minutos, sempre indo ao ar às quartas-feiras, às 12h12, no YouTube e plataformas de streaming.