Ex-deputado cobra Senado por demora para votar projeto dos supersalários

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) cobrou o Senado pela demora para votar o projeto que põe fim aos chamados supersalários, aprovado pela Câmara em 13 de julho de 2021.

“Queria saber o motivo de o Senado ter engavetado esse projeto. Não tem cabimento. É uma proposta que ajusta o teto salarial do serviço público e acaba com a imoralidade dos penduricalhos, que fazem alguns poucos privilegiados receberem mais de 100.000 reais por mês dos cofres públicos. Isso é inadmissível, e precisamos barrar urgentemente”, disse Bueno.

Atualmente, o texto está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), comandada pelo Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Defensores do projeto do fim dos supersalários tentam pressionar o senador amapaense, que está em campanha para ser o próximo presidente do Senado, sucedendo Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Os supersalários de funcionários públicos envolvem remunerações que superam o teto do funcionalismo, atualmente de 44.008,52 reais, e devem fazer parte do pacote de ajuste fiscal que os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, querem levar ao presidente Lula após o segundo turno das eleições municipais.

Se for aprovado pela CCJ do Senado, o texto ainda precisa passar pelo plenário da Casa.