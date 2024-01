Ex-assessor de Bolsonaro pede a Moraes para PF devolver tablet e notebook

Conhecido como um dos principais integrantes do chamado “gabinete do ódio” do governo Bolsonaro, o assessor do ex-presidente Tercio Arnaud Tomaz pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para a Polícia Federal devolver um tablet e um notebook seus apreendidos em Angra dos Reis (RJ) na operação contra Carlos Bolsonaro nesta segunda-feira.

Os advogados de Tomaz afirmam no pedido que ele não guarda qualquer relação com os fatos apurados na investigação sobre a Abin paralela bolsonarista, “de modo que a apreensão de seus bens móveis – indevidamente recolhidos pelos agentes federais no cumprimento da diligência – encontra-se em nítida desconformidade com a decisão”.

Também dizem que os equipamentos “em nada contribuirão com as investigações, a reforçar a necessidade de que sejam prontamente restituídos”.