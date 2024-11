Evento em São Paulo discutirá transformação digital do Brasil

Promovido pelo Conselho de Governança e Gestão (CGG) do Plano Brasil Digital 2030+, um evento em São Paulo, na manhã desta quinta-feira, debaterá novas metas de longo prazo para a transformação digital do Brasil. Liderado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável do governo federal (Conselhão), o projeto foi entregue em mãos ao presidente Lula na reunião plenária do órgão em junho deste ano.

O encontro reunirá lideranças do governo, como o secretário executivo do Conselhão, Paulo Pereira, representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, além de representantes da sociedade civil.

Segundo a Brasscom, uma dos órgãos desenvolvedores do Plano Brasil Digital 2030+, o projeto foi estruturado sobre seis pilares: infraestrutura para a transformação digital, tecnologias estratégicas, pesquisa, pesenvolvimento e inovação, educação e capacitação digital, inclusão social e digital, e ambiente de negócios.

O evento acontecerá acontece das 8h30 às 12h30, no WTC Business Club, no bairro do Itaim Bibi, zona sul da capital paulista.