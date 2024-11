Evento de tecnologia vai reunir autoridades e especialistas em Brasília

Um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil, o Smash vai ocorrer em Brasília, entre os dias 26 e 28 deste mês, reunindo líderes empresariais, especialistas de mercado, parlamentares, representantes governamentais, reguladores, acadêmicos e entusiastas do setor numa discussão sobre tecnologias emergentes.

Entre as atrações do evento deste ano, destacam-se exposições de tecnologias de ponta e painéis de discussão sobre temas emergentes como inteligência artificial, tecnologias espaciais, cibersegurança, e-sports, educação tecnológica, empreendedorismo e sustentabilidade.

Com entrada gratuita, o evento no Millennium Convention Center, Clube Ascade, terá programação variada com 85 palestrantes e workshops interativos e oportunidades de contatos com integrantes do governo Lula.

Comandante do Comando de Defesa Cibernética do Exército, o general Alan está na lista de convidados que tem ainda a coordenadora de Desenvolvimento da Agência Espacial Brasileira, Aline Veloso, o presidente da Associação Brasileira das Agências de Desenvolvimento, Luis Mario Machado, entre outros especialistas do setor.