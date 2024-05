Evento com empreendedores em SP reverterá toda a renda para doações ao RS

Caito Maia, Thiago Nigro, Wendel Carvalho, João Apolinário e Natalia Beauty estão entre os empreendedores que se reunirão com Marcus Marques, fundador do Grupo Acelerador, de 12 a 14 de agosto, para palestrar no Acelerador Experience.

O evento beneficente tem como objetivo arrecadar 3 milhões de reais em doações para as pessoas afetadas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Todo o valor da bilheteria dos ingressos do evento será revertido em doações.

O Acelerador Exprience será realizado na nova sede do grupo Acelerador em Alphaville.